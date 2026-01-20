Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة المالية تعلن التمديد في آجال إيداع التصريح الشهري عن بعد بعنوان ديسمبر 2025

وزارة المالية تعلن التمديد في اجال ايداع التصريح الشهري عن بعد بعنوان ديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية أنه يمكن للأشخاص المعنويين ايداع التصريح الشهري عن بعد بعنوان شهر ديسمبر 2025 ، الى غاية يوم غد الأربعاء 21 جانفي 2026 وذلك دون دفع خطايا التأخير.

و أوضحت ان هذا التمديد يأتي على اثر الظروف المناخية التي تشهدها العديد من مناطق البلاد والتي حالت دون تمكّن الكثير من الأشخاص المعنويين من ايداع التصريح المذكور في الأجل القانوني.

و دعت الوزارة في بلاغ نشرته الادارة العامة للاداءات، لمزيد من الارشادات في الغرض، الى الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400 أو عبر البريد الالكتروني بموقع الوزارة.

تعليقات

