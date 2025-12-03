Français
الأخبار

وزارة المالية تفتح باب الانتداب: 250 عريفًا جديدًا للديوانة بداية من فيفري 2026

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 250 عريفًا لفائدة الإدارة العامة للديوانة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزيرة المالية بتاريخ 28 نوفمبر 2025.

وتشمل المناظرة جميع الاختصاصات، ويُسمح بالتسجيل للمترشحين الذين استكملوا السنة الثانية كاملة من المرحلة الثانية للتعليم الثانوي أو أصحاب شهادة تكوينية معادلة.

أما الرزنامة المعتمدة فتنصّ على أن آخر أجل للتسجيل هو 31 ديسمبر 2025، في حين تنطلق الاختبارات بداية من 16 فيفري 2026.

ودعت الإدارة العامة للديوانة كل الراغبين في الترشح إلى تعمير استمارة التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة:
concours.douane.gov.tn
ثم إرسال الملفات الكاملة عبر البريد إلى مقر الإدارة قبل انتهاء الآجال المحددة.

المصدر: وات

مواضيع ذات صلة:

