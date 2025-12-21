Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة المالية تقر إمكانية خلاص معاليم الجولان بالطرق الالكترونية

وزارة المالية تقر امكانية خلاص معاليم الجولان بالطرق الالكترونية

أعلنت وزارة المالية أنّه بإمكان أصحاب السيارات الخاصة و الدراجات النارية و السيارات النفعية خلاص معلوم الجولان عبر البوابة الإلكترونية، إلى جانب عمليات الاستخلاص بالقباضات المالية و ذلك ابتداءً من غرة جانفي 2026.

و أوضحت الوزارة أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار قرار مشترك مع وزارات الداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025، مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025.

و نصّ القرار على أنّ خلاص معاليم الجولان الموظّفة على السيارات الخاصة و الدراجات النارية و السيارات النفعية يتمّ إمّا مباشرة لدى القباضات المالية، أو عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها، في الآجال المحدّدة بالتشريع الجاري به العمل.

و أضاف نصّ القرار أنّه يترتّب عن خلاص معاليم الجولان تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الدفع مباشرة بالقباضة المالية، وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.

و بحسب القرار، تضع وزارة المالية على ذمّة الهياكل المكلّفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكّنها من التثبّت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

592
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

433
اقتصاد وأعمال

بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل
272
اقتصاد وأعمال

بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026
261
الأخبار

بعثة المنتخب التونسي تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
259
الأخبار

إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
257
الأخبار

علي العابدي : “تربّص المنتخب الوطني مهم جدا خاصة من الناحية البدنية” (فيديو)
241
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
235
الأخبار

أسّانج كان على شفا السجن المؤبد في عهد بايدن… و اليوم يهاجم خصمًا من العيار الثقيل : ترامب
230
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: ستة أرقام قياسية تاريخية صنعت مجد البطولة
225
الأخبار

بعثة المنتخب الجزائري تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى