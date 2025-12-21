وزارة المالية تقر إمكانية خلاص معاليم الجولان بالطرق الالكترونية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة المالية أنّه بإمكان أصحاب السيارات الخاصة و الدراجات النارية و السيارات النفعية خلاص معلوم الجولان عبر البوابة الإلكترونية، إلى جانب عمليات الاستخلاص بالقباضات المالية و ذلك ابتداءً من غرة جانفي 2026.

و أوضحت الوزارة أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار قرار مشترك مع وزارات الداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025، مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025.

و نصّ القرار على أنّ خلاص معاليم الجولان الموظّفة على السيارات الخاصة و الدراجات النارية و السيارات النفعية يتمّ إمّا مباشرة لدى القباضات المالية، أو عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها، في الآجال المحدّدة بالتشريع الجاري به العمل.

و أضاف نصّ القرار أنّه يترتّب عن خلاص معاليم الجولان تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الدفع مباشرة بالقباضة المالية، وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.

و بحسب القرار، تضع وزارة المالية على ذمّة الهياكل المكلّفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكّنها من التثبّت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة.

