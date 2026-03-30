وزارة المالية – معلوم الجولان: الوصل المستخرج من موقع الويب وسيلة إثبات لعملية الخلاص

ذكّرت وزارة المالية أصحاب السيارات ذات الأرقام الفردية أنّ آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 يوافق يوم الإثنين 06 أفريل 2026. ويمكن خلاص هذا المعلوم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني taxe-circulation.finances.gov.tn

وافادت  وزارة المالية أنّ الخلاص عن بعد لا يستوجب أيّ إجراء إضافي  بالقباضات المالية. ويعتبر الوصل المستخرج من موقع الويب وسيلة إثبات لعملية الخلاص. ويتعيّن على أصحاب السيارات قبل خلاص معلوم الجولان التثبت من وضعياتهم إزاء مخالفاتهم المرورية وضعياتهم الجبائية بالنسبة لأصحاب المعرفات الجبائية.

