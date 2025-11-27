Français
وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025

أصدرت وزارة المالية النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود نهاية سبتمبر 2025، حيث كشف التقرير عن فائض في ميزانية الدولة بلغ 655,5 مليون دينار.

وبلغت مداخيل ميزانية الدول مع نهاية سبتمبر 2025 نحو 36 مليار دينار، منها 33.439,4 مليون دينار من المداخيل الجبائية و2.417,8 مليون دينار من المداخيل غير الجبائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المداخيل الجبائية توزّعت بين 14.671 مليون دينار من الضرائب المباشرة و18.768 مليون دينار من الضرائب غير المباشرة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بلغت نفقات الدولة 35.201,6 مليون دينار، من بينها 17.416 مليون دينار مخصّصة الأجور، التي ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

كما يُذكر أن الدولة لم تنفق سوى 4.826,8 مليون دينار على الدعم إلى نهاية سبتمبر، مقابل 11.593 مليون دينار مرسّمة في قانون المالية لسنة 2025.

تعليقات

