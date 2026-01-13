وزارة الماليّة: سيتمّ التعامل بمرونة لتجنّب الاضطراب والإرباك في تطبيق النّص المتعلق بالفوترة الإلكترونية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الماليّة في بلاغ لها اليوم أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026 نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2026.

وأضافت الوزارة أنه تفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، فإنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق النّص لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام.

و للتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد تناول في اللّقاء الذي جمعه يوم أمس، 12 جانفي 2026 بوزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي موضوع الفوترة الإلكترونية.

وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى يقتضي التعامل بمرونة حتى يتمّ تجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عليهما من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام وإعداد هذه المنصّات هو المقدّمة حتى يجد هذا الإجراء طريقه إلى التطبيق.

