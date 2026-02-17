وزارة المرأة: يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ القائمين على إدارة مؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسيّة ونوادي في بلاغ صادر اليوم بلاغ بأنه يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنات.

وأكدت الوزارة أن نشر صور روّاد هذه المؤسسات من الأطفال والكشف عن هوياتهم يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية وخرقا صريحا للقانون، وتدعو القائمين على هذه المؤسسات بالامتناع عن نشر صور منظوريهم من الأطفال لغايات اشهارية وترويجيّة حتّى في صورة موافقة الأولياء.

كما أكدت أن مؤسسات الطفولة المبكّرة ملزمة بحماية هويّات الأطفال ومعطياتهم الشخصيّة وباعتماد المناهج البيداغوجيّة والتربويّة الرسميّة وبالحرص على أن تكون الأنشطة، الموجّهة للأطفال والتي يشاركون فيها، مُراعية لخصوصيّة الطفل وضامنة لمصلحته الفضلى.

و اضافت أنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



