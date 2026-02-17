Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة المرأة: يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي

ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ القائمين على إدارة مؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسيّة  ونوادي في بلاغ  صادر اليوم بلاغ بأنه يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنات.

وأكدت الوزارة أن نشر صور روّاد هذه المؤسسات من الأطفال والكشف عن هوياتهم يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية وخرقا صريحا للقانون، وتدعو القائمين على هذه المؤسسات بالامتناع عن نشر صور منظوريهم من الأطفال لغايات اشهارية وترويجيّة حتّى في صورة موافقة الأولياء.

كما أكدت أن مؤسسات الطفولة المبكّرة ملزمة بحماية هويّات الأطفال ومعطياتهم الشخصيّة وباعتماد المناهج البيداغوجيّة والتربويّة الرسميّة وبالحرص على أن تكون الأنشطة، الموجّهة للأطفال والتي يشاركون فيها، مُراعية لخصوصيّة الطفل وضامنة لمصلحته الفضلى.

و اضافت أنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية

325
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
287
الأخبار

بعد تخريب متعمّد لمعدات الفار : الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض التحريض و تدعو لتطبيق صارم للعقوبات
287
الأخبار

تنفيذ عمليات أمنية لمكافحة الاحتكار و المضاربة و الترفيع المفتعل للأسعار (فيديو)
278
أخر الأخبار

كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين
270
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية
268
الأخبار

وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]
263
الأخبار

بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي
262
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
260
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى