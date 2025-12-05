Français
وزارة النقل: إحداث مراكز فحص فني للعربات بمنزل بورقيبة وقربالية

صدر بالرائد الرسمي اليوم قراراًن من وزير النقل مؤرّخين في 3 ديسمبر 2025 يتعلق بإحداث مركز فحص فني للعربات بمدينة “منزل بورقيبة” بولاية بنزرت ومركز فحص فني للعربات بمدينة “قربالية” بولاية نابل.و تنضاف هذي المراكز الجديدة 29 الموزعة على كامل تراب الجمهورية والتابعة لوكالة الفنية للنقل البري.

للتذكير تجرى عملية الفحص الفني للعربات بموعد مسبق وبأحد مراكز الفحص الفني للعربات حسب اختيار صاحب العربة مع ضرورة الاستظهار بأصل شهادة التسجيل.

 

