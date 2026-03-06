وزارة النقل: اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد خارج العاصمة في الوقت الحالي

أفادت وزارة النقل في جوابها على السؤال الكتابي الذي توجه به النائب حليم بوسمة حول استفسارات متصلة بالنقل الجوي وبخصوص إحداث مطار جديد خارج العاصمة أنه قد تم بالتوازي مع إعادة هيكلة وتوسعة مطار تونس قرطاج اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد في الوقت الحالي.
وأضافت وزارة النقل أنه ديوان الطيران المدني انطلق في إعداد ملف مشروع توسعة مطار تونس قرطاج بطاقة استيعاب تقدّر ب 18.5 مليون مسافر سنويا، مع إمكانية رفع هذه الطاقة وحسب مراحل حركة المسافرين، مما سيمنح الديوان من مواصلة استغلال مطار تونس قرطاج إلى ما بعد سنة 2050، علما وأن المدة التعاقدية للزمة مطار النفيضة الحمامات تنتهي سنة 2047، مما يستدعي النظر في إمكانية استعادته بعد انتهاء المدة التعاقدية وربطه بمطار تونس قرطاج الدولي عبر القطارات السريعة لتعزيز قدرات الديوان والمطارات على استيعاب حركة المسافرين وتطور عدد المسافرين.
