Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد

وزارة النقل: توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد

كشفت وزارة النقل عن التخلي النهائي عن مشروع إنجاز مطار جديد، في الوقت الحالي، مقابل الانطلاق الفعلي في مشروع ضخم لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي يهدف  إلى رفع طاقة استيعاب المطار الحالي من 5 ملايين مسافر إلى 5ر18 مليون مسافر سنويا بحلول نهاية عام 2031، ما يتيح استمرارية استغلاله لما بعد سنة 2050.

و أفادت وزارة النقل، في ردّ كتابي وجهته على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب، حلمي بوسمة، ونشر، مؤخرا، أنّ مشروع التوسعة قد تم ترسيمه ضمن ميزانية استثمار ديوان الطيران المدني والمطارات لسنة 2026، بكلفة تقديرية أولية تصل إلى 3000 مليون دينار.

طاقة استيعاب بـ 11 مليون مسافرا سنويا

وتتضمن مكونات المشروع بناء وتجهيز محطة جوية جديدة بطاقة استيعاب تقدر بـ 11 مليون مسافرا سنويا وإعادة تهيئة وتوسعة جزئية وتجهيز المحطة الحالية للرفع من طاقة استيعابها إلى حدود 7 مليون مسافرا سنويا اضافة الى بناء وتجهيز مبنى فني وبرج مراقبة جديدين.

كما يشمل المشروع  بناء وحدة جديدة لحماية ومقاومة الحرائق بناء وتجهيز قاعات شرفية ومحافظة شرطة جديدتين و بناء محطة جوية صغيرة لاستقبال الشخصيات المرموقة علاوة على بناء وتجهيز محطة تولید کهربائية جديدة و محطة ضخ و تخزين مياه جديدة لتغطية الحاجيات الجديدة و أيضا، تهيئة وتوسعة جزئية المربض الطائرات مع إعادة تهيئة الجسر المحاذي للمحطة الحالية.

إمكانية استعادة مطار النفيضة الحمامات ب

و تدرس وزارة النقل إمكانية استعادة مطار النفيضة الحمامات بعد انتهاء مدة لزمته سنة 2047، و ربطه بمطار تونس قرطاج عبر قطار سريع و هو ما سيمكن من تعزيز قدرات الاستيعاب لمواكبة تطور حركة الملاحة الجوية، حسب المصدر ذاته.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

311
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل: اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد خارج العاصمة في الوقت الحالي

307
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
301
الأخبار

ليبيا: تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي
291
الأخبار

السعودية :اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية
267
اقتصاد وأعمال

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار
258
الأخبار

وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس
253
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة
253
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس و أقسام طبية بعدد من الولايات
240
الأخبار

الصادق بلعيد في ذمّة الله
238
أخر الأخبار

باجة : حملات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى