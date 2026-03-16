وزارة النقل تُطلق برنامجا استثنائيا لتأمين تنقلات المواطنين خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة النقل، في بلاغ صادر اليوم الإثنين 16 مارس 2026، عن وضع برنامج استثنائي بمناسبة عيد الفطر المبارك، يمتد من 13 إلى 23 مارس 2026، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري الخاضعة للإشراف، إلى جانب مهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

ويهدف هذا البرنامج إلى الاستجابة للطلب المتزايد على التنقلات، من خلال الرفع من جاهزية الأسطول وتعزيز الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السفرات في أفضل الظروف.

حافلات جديدة وخطوط إضافية لدعم العرض

وأوضحت الوزارة أن دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيز الاستغلال مكّن من إعادة تشغيل عدد من الخطوط المتوقفة، إلى جانب إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة.

وفي هذا الإطار، تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات بتنظيم سفرات إضافية على كامل خطوطها، فضلا عن برمجة سفرات على خطوط أخرى وفق ما يقتضيه الطلب، بما سيمكن من الترفيع في العرض الجملي بنسبة تقدر بـ40 بالمائة.

تسهيلات في الحجز ودعم إضافي من شركة نقل تونس

كما أتاحت الشركة الوطنية للنقل بين المدن للمسافرين إمكانية اقتطاع التذاكر أو القيام بعمليات الحجز دون التقيد بسقف محدد لعدد المقاعد المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم أيضا الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة تسجيل ارتفاع في الطلب على بعض الخطوط، بما يساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتلبية حاجياتهم.

126 عربة إضافية و16 سفرة جديدة على الخطوط البعيدة

وعلى مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، تم تدعيم تركيبة القطارات بـ126 عربة إضافية، إلى جانب برمجة 16 سفرة إضافية، وذلك بهدف استيعاب الإقبال المنتظر خلال هذه الفترة.

ترخيص استثنائي لسيارات اللواج على كامل تراب الجمهورية

وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، أعلنت الوزارة الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة “لواج” للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية، دون التقيد بمنطقة الجولان المحددة ببطاقة الاستغلال.

ويمتد هذا الإجراء من يوم الجمعة 13 مارس 2026 إلى يوم الإثنين 23 مارس 2026، في خطوة ترمي إلى تعزيز مرونة التنقل وتوفير خيارات إضافية للمواطنين.

فرق مراقبة ومكاتب تنسيق لمتابعة تنفيذ البرنامج

وأكدت وزارة النقل أنه تم تكليف فرق من المراقبين لتأمين متابعة تنفيذ هذا البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات الأجرة “لواج” بكامل تراب الجمهورية.

كما تم إحداث مكتب تنسيق على مستوى الإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل، بهدف تنظيم الحملة ومتابعتها وإحكام تنفيذها ميدانيا.

