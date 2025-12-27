Français
Anglais
العربية
تونس

وزارة النقل : شحن 461 حافلة جديدة من الصين إلى تونس (فيديو)

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، أن الدفعة الأولى من الحافلات في إطار الصفقة لاقتناء 461 حافلة جديدة من جمهورية الصين الشعبية سيتم شحنها قريبا في اتجاه تونس.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، انه سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الصفقة لفائدة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن.

ويهدف هذا القرار الى تحسين تنقل المواطنين في كافة الولايات التونسية للارتقاء بمنظومة النقل العمومي الجماعي.

وللتذكير، فقد تم يوم الإثنين 9 جوان 2025، بمقر شركة النقل بالساحل، إمضاء صفقة مع شركة صينية لتصنيع الحافلات لاقتناء 418 حافلة بقيمة 176 مليون دينار لفائدة الشركات الوطنية والجهوية.

وتضم الصفقة 40 حافلة مكيفة للشركة الوطنية للنقل بين المدن و260 حافلة مزدوجة للشركات الجهوية للنقل البري مخصصة لنقل التلاميذ والطلبة و118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

289
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش

276
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
252
اقتصاد وأعمال

الاقتصاد التونسي في 2025 : مرونة و تطلع نحو نمو مستدام
243
اقتصاد وأعمال

تونس: برنامج يمتد على خمس سنوات يهدف لحفر عشرة آبار بترول جديدة
229
الأخبار

كان 2025: تونس في المركز 11 ضمن ترتيب أغلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية
228
الأخبار

ضربات أمريكية ضدّ ‘داعش’ في نيجيريا بأمر من ترامب
226
الأخبار

كرة اليد : الخميس القادم النظر في احتراز سبورتينغ المكنين
216
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
211
اقتصاد وأعمال

إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ولاية تطاوين: 9 مشاريع في طور الدراسات الأولية والنهائية
211
الأخبار

شركة السكك الحديديّة : لا أضرار في حادث جنوح قطار تونس-غار الدماء

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى