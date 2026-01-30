Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة النّقل: إطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 621 حافلة جديدة

وزارة النّقل: إطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 621 حافلة جديدة

أفادت وزارة النّقل اليوم الجمعة، 30 جانفي 2026، في بلاغ لها انّه تمّ إطلاق طلب العروض الدوليّ لاقتناء 621 حافلة جديدة و ذلك تجسيما لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإعادة بناء مرفق النقل العمومي، وتبعا للمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 12 جانفي 2026 حول تطوير منظومة النقل العمومي بهدف تحسين خدماته المسداة للمواطن.

وكانت وزارة النّقل قد تعهّدت بهذا التاريخ خلال جلسة عمل انعقدت في الغرض يوم 13 جانفي المنقضي، بحضور كافة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنيّة للنقل بين المدن، تم الإنطلاق على إثرها في الإعداد لملف طلب العروض لاقتناء هذه الحافلات الجديدة، وفق نصّ البلاغ.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

417
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

324
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
311
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
302
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
286
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
286
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
285
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
276
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
272
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق
259
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى