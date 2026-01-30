وزارة النّقل: إطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 621 حافلة جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وزارة النّقل اليوم الجمعة، 30 جانفي 2026، في بلاغ لها انّه تمّ إطلاق طلب العروض الدوليّ لاقتناء 621 حافلة جديدة و ذلك تجسيما لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإعادة بناء مرفق النقل العمومي، وتبعا للمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 12 جانفي 2026 حول تطوير منظومة النقل العمومي بهدف تحسين خدماته المسداة للمواطن.

وكانت وزارة النّقل قد تعهّدت بهذا التاريخ خلال جلسة عمل انعقدت في الغرض يوم 13 جانفي المنقضي، بحضور كافة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنيّة للنقل بين المدن، تم الإنطلاق على إثرها في الإعداد لملف طلب العروض لاقتناء هذه الحافلات الجديدة، وفق نصّ البلاغ.

