Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارتا التّشغيل والتّعليم العالي: إسناد الشّهادات الجامعية يتمّ حصريا من قبل مؤسّسات التّعليم العالي العمومية أو الخاصة المرخص لها

وزارتا التشغيل والتعليم العالي: إسناد الشهادات الجامعية يتم حصريا من قبل مؤسسات التعليم العالي العمومية أو الخاصة المرخص لها

أكّدت وزارة التّشغيل والتّكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء، أن إسناد الشهادات الجامعية يتم حصريا من قبل مؤسسات التعليم العالي العمومية أو المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشددت الوزارتان، في هذا البلاغ الموجه للعموم من طالبي التكوين والمتكونين ومؤسسات التكوين المهني الخاصة، على أنه يُمنع على أي مؤسسة تكوين مهني خاصة إصدار إشهارات أو إعلانات للتكوين من شأنها إيهام العموم بأنها تفضي إلى الحصول على شهادات جامعية معتمدة في النظام التونسي أو الأجنبي، على غرار شهادة في الهندسة وإجازة وماجستير إدراة الاعمال، وماجستير، أو التنصيص على أي إعتراف وطني أو دولي بها في إطار شراكة مع مؤسّسات تعليم عال أجنبية.

وأعلنت الوزارتان، أنّ أي مخالفة لهذه التراتيب، تٌعرض المؤسّسة المخالفة إلى العقوبات الإدارية والمتابعة القضائية وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

ودعت وزارتا التشغيل والتعليم العالي جميع طالبي التكوين وطالبي الدراسة الجامعية إلى ضرورة التثبت المسبق من قائمات مؤسسات التكوين المهني الخاصة وكذلك قائمة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الناشطة بصورة قانونية، وذلك عبر الإتصال بالإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المختصة ترابيا بالنسبة إلى قائمات مؤسسات التكوين المهني الخاصة أو الولوج إلى موقع “واب” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي https://www.mes.in بالنسبة إلى قائمة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

340
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي

327
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
324
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]
315
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
311
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
296
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
271
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
260
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
247
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
240
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى