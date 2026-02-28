وزارتي التعليم العالي والتربية تعلنان عن الرزنامة الرسمية لعمليات التوجيه الجامعي لباكالوريا 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية عن الرزنامة الرسمية لعمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان الباكالوريا لسنة 2026، وذلك في منشور مشترك للوزارتين.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للشؤون الطالبية ستضع دليل التوجيه الجامعي يوم 23 جوان 2026 على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، تزامناً مع انطلاق تبادل قواعد بيانات الناجحين بين الوزارتين.

وستسند كلمات العبور الخاصة بالمنظومة عبر الارساليات القصيرة ، بما يتيح للناجحين الولوج إلى بطاقات الاختيارات ومتابعة جميع مراحل التوجيه إلكترونياً، وذلك بداية من 26 جوان 2026 بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية، و15 جويلية بالنسبة للناجحين في دورة المراقبة.

كما توفر الإدارة العامة للشؤون الطالبية، بداية من 17 جويلية 2026، عبر الارساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي، لكل ناجح إمكانية الاطلاع على الصيغة الإجمالية وترتيبه حسب نوع الباكالوريا.

دورة المتفوقين

تنطلق دورة المتفوقين لتعمير بطاقة الاختيارات من 3 إلى 5 جويلية 2026 على موقع التوجيه الجامعي، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 8 جويلية 2026.

وتخص هذه الدورة المترشحين للمعاهد التحضيرية للدراسات العلمية والتقنية بتونس، والأقسام التحضيرية الهندسية بفرنسا، بالإضافة إلى الجامعات الفرنسية والألمانية.

الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي

تُفتح الدورة الرئيسية من 27 إلى 31 جويلية 2026 لجميع الناجحين في امتحان الباكالوريا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت 2026.

الدورة النهائية للتوجيه الجامعي

تُخصص الدورة النهائية للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، وتمتد فترة تعمير بطاقة الاختيارات من 7 إلى 9 أوت 2026، مع الإعلان عن النتائج يوم 12 أوت 2026. وخلال هذه الدورة، يتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية.

دورة إعادة التوجيه

تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 أوت 2026، فيما تُقدّم مطالب إعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 أوت 2026، عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع.

وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر 2026.

(وات)

