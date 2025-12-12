Français
وزبر الفلاحة يلتقي نظيره الجزائري

عقدت يوم أمس الخميس، جلسة عمل جمعت وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّ الدين بن الشّيخ بنظيره الجزائري ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، على هامش أشغال الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية والمنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري المنعقد بتونس.

و يأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ نشرته الوزارة اليوم الجمعة، في إطار حرص الطرفين على تعزيز سبل التعاون ودفع عجلة التنمية في المجالات الحيوية واستشراف آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين المتعلقة بالقطاع الفلاحي.

و من أهم هذه المجالات تلك الخاصة بمواجهة ندرة المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية واستعمال المياه غير التقليدية وتحسين مردودية التصرف في المياه التقليدية إضافة إلى التعاون في مجالات الصيد البحري والغابات وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين الشقيقين واستعمال التقنيات الحديثة في المجال الفلاحي بما يعزز دعم الصمود والأمن المائي والغذائي والتي تعد من الأولويات الوطنية في ظل التحديات المناخية والمائية التي يواجهها البلدان.

