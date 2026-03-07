وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير الداخلية خالد النوري ووزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم السبت 7 مارس 2026 بمدينة بن قردان، على فعاليات الموكب الرسمي لإحياء الذكرى العاشرة لملحمة بن قردان.

و جرى الموكب بحضور عدد من المسؤولين الجهويين بولاية مدنين، إلى جانب أعضاء من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلاً عن ممثلي مكونات المجتمع المدني وعائلات شهداء وجرحى الملحمة وعدد من أهالي المنطقة.

و تأتي هذه المناسبة تخليداً لذكرى ملحمة بن قردان التي سطر خلالها أبناء الجهة، إلى جانب الوحدات الأمنية والعسكرية، صفحة مضيئة في الدفاع عن الوطن والتصدي للإرهاب.

