Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزيرة اقتصاد غرينلاند : أي محاولة للسيطرة على الجزيرة مرفوضة

وزيرة اقتصاد غرينلاند : أي محاولة للسيطرة على الجزيرة مرفوضة

أكدت وزيرة الاقتصاد و التجارة و الموارد الطبيعية بغرينلاند نايا ناثانيلسن، رفض بلادها لأي محاولة من الولايات المتحدة للسيطرة على الجزيرة، مشددة على أن مصير سكان غرينلاند لا يمكن أن يُقرر نيابة عنهم، مشددة على أن رغبتهم واضحة في البقاء تحت مظلة مملكة الدنمارك.

و قالت وزيرة الاقتصاد و التجارة و الموارد الطبيعية – في تصريحات خاصة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن حكومة غرينلاند كانت واضحة في موقفها، حيث أكد رئيس وزرائها وجود خطوط حمراء تتعلق بالسيادة، مشيرة إلى أن بلادها لن تتخلى عن سيادتها و لن تسمح لأي دولة بالتصرف نيابة عنها أو انتهاك هذا القرار، مشيرة إلى أن غرينلاند تقدر الحوار الدبلوماسي و ليس لديها مانع في النقاشات، لكن أي انتهاك للسيادة مرفوض تمامًا.

و حول التعاون العسكري، أكدت أن غرينلاند منفتحة على إرسال قوات للقطب الشمالي، لكنها طالبت بضرورة بدء حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة شريطة عدم التخلي عن سيادة الجزيرة.

و جائت تصريحات وزيرة الاقتصاد بغرينلاند في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، التوصل إلى إطار اتفاق يمنح الولايات المتحدة سيادة على مناطق محددة في غرينلاند لتعزيز قواعدها العسكرية و تأمين القطب الشمالي و موارده.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

384
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

306
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
300
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
287
الأخبار

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس
285
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
283
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
282
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
279
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
276
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
275
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى