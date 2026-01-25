وزيرة اقتصاد غرينلاند : أي محاولة للسيطرة على الجزيرة مرفوضة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت وزيرة الاقتصاد و التجارة و الموارد الطبيعية بغرينلاند نايا ناثانيلسن، رفض بلادها لأي محاولة من الولايات المتحدة للسيطرة على الجزيرة، مشددة على أن مصير سكان غرينلاند لا يمكن أن يُقرر نيابة عنهم، مشددة على أن رغبتهم واضحة في البقاء تحت مظلة مملكة الدنمارك.

و قالت وزيرة الاقتصاد و التجارة و الموارد الطبيعية – في تصريحات خاصة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن حكومة غرينلاند كانت واضحة في موقفها، حيث أكد رئيس وزرائها وجود خطوط حمراء تتعلق بالسيادة، مشيرة إلى أن بلادها لن تتخلى عن سيادتها و لن تسمح لأي دولة بالتصرف نيابة عنها أو انتهاك هذا القرار، مشيرة إلى أن غرينلاند تقدر الحوار الدبلوماسي و ليس لديها مانع في النقاشات، لكن أي انتهاك للسيادة مرفوض تمامًا.

و حول التعاون العسكري، أكدت أن غرينلاند منفتحة على إرسال قوات للقطب الشمالي، لكنها طالبت بضرورة بدء حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة شريطة عدم التخلي عن سيادة الجزيرة.

و جائت تصريحات وزيرة الاقتصاد بغرينلاند في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، التوصل إلى إطار اتفاق يمنح الولايات المتحدة سيادة على مناطق محددة في غرينلاند لتعزيز قواعدها العسكرية و تأمين القطب الشمالي و موارده.

