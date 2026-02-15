وزيرة الأسرة تؤكد أهمية تطبيق الإجراءات و تعزيز منظومة الجودة و الرقابة بقطاع الطفولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السيّدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لدى افتتاحها يوم الأحد 15 فيفري 2026 أشغال الملتقى السنوي للمتفقّدين البيداغوجيين أن إطارات التفقد البيداغوجي أمنّوا 19391 زيارة معاينة لمؤسسات الطفولة خلال السنة التربوية 2024-2025 بسائر ولايات الجمهوريّة 88 % منها كانت موجّهة لمحاضن ورياض الأطفال الخاصّة.

و أكدت الحرص على دعم الموارد البشرية واللوجستيّة لسلك التفقّد الذي يضمّ حاليا 220 إطارا يتوزعون بين 44 متفقد شباب وطفولة و 176 مساعدا بيداغوجيّا، معربة عن عزم الوزارة على تعزيز الإطارات العاملة في هذا المجال ب40 انتدابا جديدا للمتفقدين و 20 للمساعدين البيداغوجيين خلال السنة الجارية في خطوة تؤكد الالتزام الوطني بمزيد تدعيم منظومة الجودة والرقابة بقطاع الطفولة.

و لاحظت السيّدة أسماء الجابري أنّ المرحلة الراهنة تقتضي من جميع العاملين في قطاع الطفولة مضاعفة اليقظة وتعزيز الانخراط الكامل في التوجّهات القطاعيّة الاستراتيجية والاضطلاع بالمهام الموكولة للعاملين بقطاع الطفولة بكلّ مسؤولية باعتبارهم في الصفّ الأوّل لهياكل الدولة الساهرة على تطبيق القانون ورصد التجاوزات والتصدّي لكلّ تهديد قد يمسّ سلامة الأطفال أو حقوقهم.

و ذكّرت الوزيرة بالإجراءات الخاصة بتحيين ملفّات المديرات والإطارات التربوية وأعوان الخدمات وإطارات التنشيط المختص المتواجدة بمؤسسات الطفولة الخاصة عند كلّ تغيير ومنع قبول أي نشاط عرضي دون ترخيص مسبق مع التقيّد بقائمة المشاركين المصرح بهم، والتثبت بالاستناد إلى الوثائق القانونية من نقاء الملفات من السوابق العدلية والسلامة النفسية والعقلية والتأهيل في مجال الإسعافات الأوليّة وإلزام مؤسسات الطفولة الخاصة بالامتناع منعا باتا عن قبول أي شخص غريب عن مؤسسة الطفولة دون إعلام مسبق لمصالح المندوبية والحرص على تحيين المعطيات المطلوبة وجوبا على منظومة متابعة مؤسسات الطفولة.

و أوصت السيّدة أسماء الجابري بمضاعفة الجهود قصد ضمان التزام مؤسسات الطفولة باحترام الأحكام القانونية المتّصلة بحماية البيانات والمعطيات الشخصية للأطفال والامتناع عن نشر صورهم وكشف هويتهم وهو ما يشكّل انتهاكا لحقوق الطفل، مؤكدة أن القضيّة المتعلقّة بشبهة اعتداء جنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة أطفال خاصة هيّ محلّ متابعة دقيقة طبقا للمقتضيات القانونية.

و شهد ملتقى المتفقدين البيداغوجيين الذي يتواصل على مدى يومي 15 و 16 فيفري 2026 بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات مناقشة التقرير السنوي لسلك التفقّد البيداغوجي للسنة التربوية 2024-2025 وعرض إجراءات وآجال التدخل العاجل في وضعيّات سوء المعاملة والاستغلال الجنسي بمؤسسات الطفولة والذي يشمل مراحل الرصد والإشعار وإجراءات التدخّل الأوليّ والحماية وفق مقاربة تشاركيّة.

كما يتضمن برنامج الملتقى تنظيم ورشات تفاعليّة حول الأدلّة البيداغوجيّة الجديدة ووثائق الرعاية والنصوص القانونية المتعلقة بمهام متفقد الطفولة وتقييم أداء الإطارات التربوية وإسناد الاعداد.

