وزيرة الثّقافة تؤكّد على أهمية التّشاور بين المؤسّسات الرّاجعة لها بالنّظر

أكّدت وزيرة الشّؤون الثّقافية أمينة الصّرارفي على أهمية التّشاور والتّعاون بين داخل المؤسّسات الرّاجعة للوزارة بالنّظر، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم التّظاهرات الفنية والثقافية، مشدّدة على أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي.

ودعت إلى مزيد تطوير أساليب العمل وتعزيز تعصير الإدارة ومواكبة التطوّرات التكنولوجية الحديثة في مجالات الهيكلة والتّسيير وبرامج العمل. جاء ذلك لدى اجتماعها أمس الثلاثاء 10 فيفري 2026 بالمديرين العامّين ومديري المؤسسات الرّاجعة للوزارة بالنّظر، لمتابعة سير العمل داخل هذه المنشآت.

واطّلعت بالمناسبة على سير عمل منصّة الدّعم الثقافي، موصية بمزيد الحرص على تحسين خدمة هذه المنصّة، وتطوير مواضيع الرسكلة والتكوين بما يتماشى ومتطلبات العمل صلب الوزارة. كما دعت الوزيرة المديرين العامين والمديرين إلى الإعداد الجيّد لميزانية سنة 2027.

