وزيرة الشؤون الثقافية تستقبل فريق مسرحية “الهاربات” المتوّجة في مهرجان المسرح العربي

استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، فريق عمل مسرحية “الهاربات” للمخرجة وفاء الطبوبي، المتوجة بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 16 لمهرجان المسرح العربي التي احتضنتها جمهورية مصر العربية من 10 إلى 16 جانفي 2026.

و أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أن هذا التتويج يعكس نضج التجربة المسرحية التونسية وريادة مبدعيها وقدرتهم على إحداث الفارق على المستويين العربي والدولي.

كما دعت إلى دعم هذا النجاح عبر برمجة عروض جديدة للمسرحية في محطات ومهرجانات عالمية.

و شدّدت الوزيرة في السياق ذاته على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والهياكل الحكومية المعنية من أجل إدراج المعرفة الثقافية والفنية المرتبطة بالمراجع التونسية البارزة عبر التاريخ ضمن المناهج التعليمية.

من جهته، أكد المدير العام للمسرح الوطني معز المرابط أن المشاركة التونسية في مهرجان المسرح العربي كانت مشرّفة من حيث مستوى الأعمال المقدمة، مشيرا إلى الإقبال الجماهيري اللافت الذي حظيت به العروض التونسية.

و عبّرت مخرجة العمل وفاء الطبوبي عن سعادتها بهذا التتويج، معتبرة أنه ثمرة أشهر من العمل الجاد والالتزام والعناية الدقيقة بكافة تفاصيل العرض المسرحي. ونوّهت بحرفية وجدية فريق العمل، مؤكدة في الآن ذاته على ضرورة مواصلة الجهود لاستقطاب فئات جديدة من الجمهور المهتم بالأعمال الفنية ذات المضامين الإنسانية الكونية المحفزة على التفكير.

و جدير بالتذكير أن مسرحية “الهاربات” عُرضت في مصر يوم 14 جانفي 2026، وهي من تأليف وسينوغرافيا وإخراج وفاء الطبوبي، وقد لاقت تفاعلا كبيرا من قبل النقاد والجمهور.

و هذا العمل من إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي و شركة الأسطورة للإنتاج.

و يشارك في العمل 6 ممثلين هم فاطمة بن سعيدان و منيرة الزكراوي و لبنى نعمان و أميمة البحري و صبرين عمر و أسامة الحنايني.

