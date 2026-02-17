Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزيرة الشؤون الثقافية تشرف على ندوة المندوبين الجهويين

وزيرة الشؤون الثقافية تشرف على ندوة المندوبين الجهويين

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية امينة الصرارفي، اليوم الثلاثاء، على ندوة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية، خصصت لتقييم واقع العمل الثقافي بالجهات وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في إطار تعزيز اللامركزية وتحسين التنسيق بين الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية.

و أكدت الوزيرة في كلمتها، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، على الدور المحوري للمندوبين الجهويين في تنفيذ السياسات الثقافية وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى الثقافة، مشددة على ضرورة تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الثقافية، ومعالجة الإشكاليات العقارية والإدارية، إلى جانب دعم الفضاءات المبتكرة داخل دور الثقافة والانفتاح أكثر على المحيط المجتمعي. كما أعلنت تخصيص أكثر من 20 مبنى لفائدة الوزارة خلال السنة الحالية.

و في جانب البرمجة الفنية، دعت إلى تنظيم استقدام الفنانين الأجانب عبر القنوات الرسمية، والحرص على جودة العروض ودعم الفنانين الشبان، مع التأكيد على احترام حقوق الملكية الفكرية و التنسيق مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

كما تطرقت إلى وضعية مراكز الفنون الدرامية والركحية، مؤكدة العمل على تسوية ديونها تدريجيا لضمان استمرارية نشاطها و دعم الإبداع المسرحي بالجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية

325
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
287
الأخبار

بعد تخريب متعمّد لمعدات الفار : الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض التحريض و تدعو لتطبيق صارم للعقوبات
279
أخر الأخبار

كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين
271
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية
269
الأخبار

وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]
264
الأخبار

بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي
263
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
261
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة
250
الأخبار

وحدة الرصد تسجل 16 اعتداءً على الصحفيين خلال جانفي 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى