وزيرة الشؤون الثقافية تشرف على ندوة المندوبين الجهويين

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية امينة الصرارفي، اليوم الثلاثاء، على ندوة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية، خصصت لتقييم واقع العمل الثقافي بالجهات وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في إطار تعزيز اللامركزية وتحسين التنسيق بين الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية.

و أكدت الوزيرة في كلمتها، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، على الدور المحوري للمندوبين الجهويين في تنفيذ السياسات الثقافية وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى الثقافة، مشددة على ضرورة تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الثقافية، ومعالجة الإشكاليات العقارية والإدارية، إلى جانب دعم الفضاءات المبتكرة داخل دور الثقافة والانفتاح أكثر على المحيط المجتمعي. كما أعلنت تخصيص أكثر من 20 مبنى لفائدة الوزارة خلال السنة الحالية.

و في جانب البرمجة الفنية، دعت إلى تنظيم استقدام الفنانين الأجانب عبر القنوات الرسمية، والحرص على جودة العروض ودعم الفنانين الشبان، مع التأكيد على احترام حقوق الملكية الفكرية و التنسيق مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

كما تطرقت إلى وضعية مراكز الفنون الدرامية والركحية، مؤكدة العمل على تسوية ديونها تدريجيا لضمان استمرارية نشاطها و دعم الإبداع المسرحي بالجهات.

