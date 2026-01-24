Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزيرة الشؤون الثقافية تفتتح الدورة الثانية للصالون الوطني للفنون التشكيلية بالمتحف الوطني للفن الحديث و المعاصر

وزيرة الشؤون الثقافية تفتتح الدورة الثانية للصالون الوطني للفنون التشكيلية بالمتحف الوطني للفن الحديث و المعاصر

افتتحت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، مساء اليوم السبت 24 جانفي، فعاليات الدورة الثانية للصالون الوطني للفنون التشكيلية بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين التشكيليين من مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب عدد من النقاد والباحثين والمثقفين والإعلاميين.

و يتتواصل أشغال الصالون إلى غاية 24 فيفري 2026، و هو فضاء جامع للتجارب والرؤى يأتي تنظيمه استكمالا لنجاح الدورة الأولى التي انتظمت في جوان 2025، وفق ما أفادت المديرة العامة للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر أحلام بوصندل في ندوة صحفية انتظمت قُبيْل الافتتاح الرسمي للمعرض، مضيفة أن الصالون يهدف إلى تكريس رؤيته القائمة على احتضان مختلف التجارب الفنية دون قيود أسلوبية أو مفاهيمية مع الحرص على تحقيق التوازن بين التجارب الأكاديمية والاتجاهات المعاصرة والمقاربات التجريبية.

و أكدت أن الصالون الوطني للفنون التشكيلية صمّم ليكون مسشروعا ثقافيا متكاملا بهدف إرساء لقاء دوري بين الفنانين ودعم المبدعين خاصة في بداياتهم، وإدماجهم في حركية فنية قائمة على التفاعل والتفكير النقدي والترويج لثقافة الفنون البصرية، إلى جانب الحفاظ على استدامة الخطاب النقدي التشكيلي ومواكبة راهن الفنون البصرية في تونس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

367
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

327
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
296
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
282
الأخبار

والي سوسة في زيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات
277
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
271
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]
267
الأخبار

أحكام قضائية بالسجن و الخطية في حق برهان بسيس و دليلة مصدّق
265
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
263
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
257
الأخبار

البرازيل تتوصل لاتفاق مع أنشيلوتي لتجديد عقده حتى 2030

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى