وزيرة الشؤون الثقافية تفتتح الدورة الثانية للصالون الوطني للفنون التشكيلية بالمتحف الوطني للفن الحديث و المعاصر

افتتحت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، مساء اليوم السبت 24 جانفي، فعاليات الدورة الثانية للصالون الوطني للفنون التشكيلية بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين التشكيليين من مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب عدد من النقاد والباحثين والمثقفين والإعلاميين.

و يتتواصل أشغال الصالون إلى غاية 24 فيفري 2026، و هو فضاء جامع للتجارب والرؤى يأتي تنظيمه استكمالا لنجاح الدورة الأولى التي انتظمت في جوان 2025، وفق ما أفادت المديرة العامة للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر أحلام بوصندل في ندوة صحفية انتظمت قُبيْل الافتتاح الرسمي للمعرض، مضيفة أن الصالون يهدف إلى تكريس رؤيته القائمة على احتضان مختلف التجارب الفنية دون قيود أسلوبية أو مفاهيمية مع الحرص على تحقيق التوازن بين التجارب الأكاديمية والاتجاهات المعاصرة والمقاربات التجريبية.

و أكدت أن الصالون الوطني للفنون التشكيلية صمّم ليكون مسشروعا ثقافيا متكاملا بهدف إرساء لقاء دوري بين الفنانين ودعم المبدعين خاصة في بداياتهم، وإدماجهم في حركية فنية قائمة على التفاعل والتفكير النقدي والترويج لثقافة الفنون البصرية، إلى جانب الحفاظ على استدامة الخطاب النقدي التشكيلي ومواكبة راهن الفنون البصرية في تونس.

