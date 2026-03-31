وزيرة الشّؤون الاجتماعية اللبنانية: “نستعد لاحتمال ألّا يعود مئات الآلاف من النازحين”

قالت وزيرة ‌الشؤون الاجتماعية ‌اللبنانية ‌حنين السيد، الثلاثاء، إنّ لبنان يستعد لاحتمال ⁠ألاّ يعود مئات الآلاف من النازحين جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء إلى ديارهم ⁠على المدى الطويل.

وتحدّثت حنين لوكالة ”رويترز” للأنباء، بعدما ⁠قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ الجيش سيدمر جميع المنازل على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسيمنع ​600 ألف من السكان الذين فروا من جنوب ‌لبنان من العودة إلى قراهم.

ونزح أكثر من مليون ⁠شخص من ديارهم ‌وقتل 1200 آخرون في الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس.

وقالت الوزيرة، الثلاثاء، إنّ ‌النزوح طويل الأمد هو أمر يقلق الحكومة، مشيرة إلى أنّه ‌ينبغي ⁠للحكومة الاستعداد ودراسة الأمر.

