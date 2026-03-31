وزيرة الشّؤون الاجتماعية اللبنانية: “نستعد لاحتمال ألّا يعود مئات الآلاف من النازحين”

قالت وزيرة ‌الشؤون الاجتماعية ‌اللبنانية ‌حنين السيد، الثلاثاء، إنّ لبنان يستعد لاحتمال ⁠ألاّ يعود مئات الآلاف من النازحين جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء إلى ديارهم ⁠على المدى الطويل.

وتحدّثت حنين لوكالة ”رويترز” للأنباء، بعدما ⁠قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ الجيش سيدمر جميع المنازل على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسيمنع ​600 ألف من السكان الذين فروا من جنوب ‌لبنان من العودة إلى قراهم.

ونزح أكثر من مليون ⁠شخص من ديارهم ‌وقتل 1200 آخرون في الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس.

وقالت الوزيرة، الثلاثاء، إنّ ‌النزوح طويل الأمد هو أمر يقلق الحكومة، مشيرة إلى أنّه ‌ينبغي ⁠للحكومة الاستعداد ودراسة الأمر.

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

301
الأخبار

مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة و الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية

292
اقتصاد وأعمال

بقلم الهادي السريب : الطلب العمومي… رافعة غير مستغلة للتحول الاقتصادي
291
اقتصاد وأعمال

الغاز الجزائري يُفقد الجميع صوابهم : ثاني وجهة سياحية في العالم تروّج للجزائر
287
الأخبار

طقس اليوم الاثنين : أمطار متفرقة ورياح قوية تصل إلى 70 كلم/س
269
أخر الأخبار

كأس تونس: نجم المتلوي-الترجي الرياضي، القرعة الكاملة للدور الثمن النهائي
269
الأخبار

السيسي مخاطبا ترامب: “لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الحرب في منطقتنا ‌في الخليج إلا أنت”
264
الأخبار

الحكم بسجن الناشط السياسي غسان بن خليفة
262
أخر الأخبار

دخول الحوثيين إلى الحرب… أحمد ونيس يقدّم قراءة في تداعيات توسّع الصراع في الشرق الأوسط [فيديو]
254
الأخبار

القبض على سارق مسجد في المهدية
245
أخر الأخبار

من التأجيل إلى الترقب: هل يعود مقترح تنقيح قانون التعليم العالي الخاص إلى الجلسة العامة؟ (فيديو)

