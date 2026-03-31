وزيرة الشّؤون الاجتماعية اللبنانية: “نستعد لاحتمال ألّا يعود مئات الآلاف من النازحين”

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، الثلاثاء، إنّ لبنان يستعد لاحتمال ألاّ يعود مئات الآلاف من النازحين جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء إلى ديارهم على المدى الطويل.
وتحدّثت حنين لوكالة ”رويترز” للأنباء، بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ الجيش سيدمر جميع المنازل على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسيمنع 600 ألف من السكان الذين فروا من جنوب لبنان من العودة إلى قراهم.
ونزح أكثر من مليون شخص من ديارهم وقتل 1200 آخرون في الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس.
وقالت الوزيرة، الثلاثاء، إنّ النزوح طويل الأمد هو أمر يقلق الحكومة، مشيرة إلى أنّه ينبغي للحكومة الاستعداد ودراسة الأمر.
