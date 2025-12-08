Français
وزيرة الصناعة تتابع تقدّم برنامج إعادة هيكلة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية

وزيرة الصناعة تتابع تقدّم برنامج إعادة هيكلة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية

مثّل متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية محور اجتماع انعقد يوم الإثنين 8 ديسمبر الجاري بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري، والمدير العام لشركة فسفاط قفصة عبد القادر عميدي، والمدير العام للشركة مكرم سعادية، إلى جانب ثلة من الإطارات العليا بالوزارة.

وتمّ خلال الاجتماع تقديم عرض مفصّل حول تقدّم مراحل تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة، والذي يهدف إلى تحسين أداء الشركة، والرفع من مردوديتها، وتأهيل أسطولها وتعزيز قدراتها الإنتاجية واللوجستية في مجال نقل المواد المنجمية.

كما تمّت مناقشة عدد من الجوانب التقنية والتنظيمية والعراقيل التي تواجه تنفيذ البرنامج، إلى جانب المقترحات العملية لتجاوزها وضمان بلوغ الأهداف المرجوّة في الآجال المحددة وبأعلى مردودية اقتصادية.

وقد شدّدت الوزيرة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يدعم دور الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية كشريك استراتيجي لشركة فسفاط قفصة، ومكوّن أساسي في تطوير منظومة النقل المنجمي وتحسين جودتها وخدماتها.

 

