Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

وزيرة الصناعة تتسلم التقرير الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024

تسلمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب امس الأربعاء 7 جانفي 2026، بمقر الوزارة التقرير السنوى الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024 من طرف مراقب المصاريف العمومية عمر الأسود بحضور رؤساء برامج الصناعة والمناجم والقيادة والمساندة.

وتم خلال هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة استعراض مختلف نتائج الرقابة خلال السنة المنقضية كما تم التأكيد على ضرورة العمل  لتحسين البرامج السنوية للنفقات من خلال ادراج جداول زمنية يتم تحيينها دوريا.

كما تم الاتفاق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية ومزيد حوكمة القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

503
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

429
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
310
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
302
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]
287
أخر الأخبار

قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين
286
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
280
اقتصاد وأعمال

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
275
الأخبار

تونس: أكثر من ألف قتيل سنويًا في حوادث المرور للسنة الخامسة على التوالي
273
أخر الأخبار

تونس: السجن 20 سنة لفتاة وشقيقها بعد ضبط 233 كبسولة كوكايين داخل أمعائهما
272
الأخبار

فنزويلا و كوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى