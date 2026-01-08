وزيرة الصناعة تتسلم التقرير الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب امس الأربعاء 7 جانفي 2026، بمقر الوزارة التقرير السنوى الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024 من طرف مراقب المصاريف العمومية عمر الأسود بحضور رؤساء برامج الصناعة والمناجم والقيادة والمساندة.

وتم خلال هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة استعراض مختلف نتائج الرقابة خلال السنة المنقضية كما تم التأكيد على ضرورة العمل لتحسين البرامج السنوية للنفقات من خلال ادراج جداول زمنية يتم تحيينها دوريا.

كما تم الاتفاق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية ومزيد حوكمة القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



