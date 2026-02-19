وزيرة الصناعة في زيارة لمصنع السكر بباجة بعد أشهر من الغلق وتواصل عمليات الصيانة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدّت صباح اليوم الخميس 19 فيفري 2026 وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب زيارة عمل ميدانية إلى ولاية باجة، تحوّلت خلالها إلى الشركة التونسية للسكر للوقوف على مدى تقدّم عمليات الصيانة والاستعدادات الجارية لاستئناف النشاط الصناعي بالمصنع، وذلك بعد أشهر من الغلق.

واطلعت الوزيرة خلال الزيارة على مختلف مراحل الصيانة التي يشهدها المصنع، مؤكدة على ضرورة التسريع في نسق الأشغال وضمان توفير كل الظروف الفنية واللوجستية الكفيلة بإعادة تشغيل الوحدة الصناعية في أقرب الآجال، لما تمثله من أهمية في دعم الإنتاج الوطني من مادة السكر وتلبية حاجيات السوق.

كما شملت الزيارة مخزن الأسمدة التابع لـ المجمع الكيميائي التونسي بمدينة قبلاط، حيث تمت معاينة ظروف الخزن والتزويد والتأكيد على أهمية تأمين حاجيات الفلاحين من الأسمدة في أفضل الظروف، بما يساهم في إنجاح الموسم الفلاحي.

