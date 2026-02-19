Français
وزيرة الصناعة في زيارة لمصنع السكر بباجة بعد أشهر من الغلق وتواصل عمليات الصيانة (فيديو)

أدّت صباح اليوم الخميس 19 فيفري 2026 وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب  زيارة عمل ميدانية إلى ولاية باجة، تحوّلت خلالها إلى الشركة التونسية للسكر للوقوف على مدى تقدّم عمليات الصيانة والاستعدادات الجارية لاستئناف النشاط الصناعي بالمصنع، وذلك بعد أشهر من الغلق.

واطلعت الوزيرة خلال الزيارة على مختلف مراحل الصيانة التي يشهدها المصنع، مؤكدة على ضرورة التسريع في نسق الأشغال وضمان توفير كل الظروف الفنية واللوجستية الكفيلة بإعادة تشغيل الوحدة الصناعية في أقرب الآجال، لما تمثله من أهمية في دعم الإنتاج الوطني من مادة السكر وتلبية حاجيات السوق.

كما شملت الزيارة مخزن الأسمدة التابع لـ المجمع الكيميائي التونسي بمدينة قبلاط، حيث تمت معاينة ظروف الخزن والتزويد والتأكيد على أهمية تأمين حاجيات الفلاحين من الأسمدة في أفضل الظروف، بما يساهم في إنجاح الموسم الفلاحي.

