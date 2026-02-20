وزيرة الصناعة: مخزون الأمونيتر مُتوفر ويتم توزيعه بصفة شفافة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، على هامش زيارتها إلى ولاية باجة، أن تحولها إلى مركز الخزن والتوزيع التابع للمجمع الكيميائي التونسي بمعتمدية قبلاط يندرج في إطار متابعة مخزونات مادة الأمونيتر والوقوف على مدى شفافية نظام توزيعها.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لتونس الرقمية أن الزيارة تهدف كذلك إلى الاطلاع على الجوانب اللوجستية المعتمدة في توزيع هذه المادة، والتأكد من ملاءمتها مع أوقات العمل خلال شهر رمضان، بما يضمن توفيرها في أفضل الظروف للفلاحين.

وشددت فاطمة الثابت شيبوب على الأهمية الاستراتيجية لمادة الأمونيتر، باعتبارها عنصراً أساسياً في القطاع الفلاحي ، مؤكدة الحرص على تأمين تزويد السوق بالكميات اللازمة في الآجال المناسبة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



