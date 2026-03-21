وزيرة العدل تأذن باتّخاذ عدّة إجراءات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، على إثر الزيارة الميدانية غير المعلنة التي أدّتها إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني بتاريخ 18 مارس الجاري، بترتيب المسؤوليات فضلا عن اتخاذ إجراءات عاجلة و فورية لتحسين ظروف الإقامة و الرعاية بالمركز.

و ذكر بلاغ لوزارة العدل، اليوم السبت، أن تنفيذ هذه الاجراءات قد انطلق بداية من يوم 19 مارس، وهي تتمثل في تدعيم الاطار البشري بالمركز بإطارين اثنين مختصين في حفظ الصحة و العمل النفساني و توفير سيارة إدارية جديدة و إعادة تهيئة الفضاءات و غرف الزيارة، إلى جانب تجديد تجهيزات و معدات المطبخ و غرف الأكل و تحسين ظروف الاقامة بالمبيتات من حيث التجهيزات و إعادة تهيئة الفضاءات المخصّصة للأعوان.

و من بين هذه الإجراءات أيضا، تحول لجنة فنية تابعة للهيئة العامة للسجون و الإصلاح الى المركز المذكور لضبط التدخلات الفنية اللازمة و الحرص على انجازها في أقرب الآجال.

و يأتي هذا التدخّل، وفق بلاغ الوزارة، في إطار الحرص المتواصل على ضمان ظروف إقامة لائقة للأطفال و تحسين جودة الخدمات داخل مراكز الإصلاح.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



