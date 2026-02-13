وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تولت ليلى جفال وزيرة العدل اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بجربة التي تمّ افتتاحها رسميّا بتاريخ يوم الاثنين 09 فيفري الجاري، وذلك بحضور كل من السادة رئيس الديوان ووالي مدنين رفقة عدد من الإطارات الجهوية والمحلية بالجهة والإطارات القضائية والإدارية بوزارة العدل على المستويين المركزي والجهوي وبحضور السادة رئيس الفرع الجهوي للمحامين ورئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد ورئيس الغرفة الجهوية لعدول التنفيذ وممثل عن الخبراء العدليين بولاية مدنين.

وقد اطلعت السيدة الوزيرة على مختلف مكونات المقر الجديد للمحكمة وتولت زيارة أقسامها ودوائرها، حيث أكّدت على أهمية هذا المكسب الذي يعزّز المرفق العدلي بالجهة قصد تخفيف ضغط العمل بالمحكمة الابتدائية بمدنين وتسريع حق النفاذ إلى العدالة وتقريب الخدمات القضائية و الإدارية من المتقاضين، كما أكّدت على أن إحداث المحكمة الابتدائية بجربة جاء تنفيذا للسياسات العمومية المتصلة بقطاع العدل والهادفة للارتقاء لمنظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المسداة، فضلا على أنه يأتي تجسيدا لما أثبتته المعطيات الإحصائية للنشاط القضائي بالجهة وبناءا على ما أنتجته دراسات الجدوى المنجزة في الغرض والتي كانت ترجمة لمطلب أهالي جزيرة جربة.

وهذا وقد أوصت السيدة الوزيرة ببذل كل المجهودات من الإطارين القضائي والإداري بما يضمن إسداء الخدمات لعموم المتقاضين والمتعاملين على المرفق القضائي في أفضل الظروف، كما أكّدت على ضرورة الحرص على الحفاظ على هذا المكسب الهام للأسرة القضائية والعناية به والحرص على حسن استغلال المرافق والتجهيزات وتوظيفها التوظيف الأمثل حتى تكون المحكمة الابتدائية بجربة محكمة نموذجية على مختلف الأصعدة.

كما تولّت السيّدة الوزيرة بالمناسبة أداء زيارة إلى محكمة الناحية بجربة اطلعت خلالها على سير العمل بالمحكمة وأوصت كذلك بالحرص على تيسير الخدمات للمتقاضين ولجميع المتداخلين في مرفق العدالة

