وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الجمعة، زيارة ميدانية إلى ولاية باجة، عاينت خلالها سير أشغال مشروع بناء المقر الجديد لمحكمة الناحية بنفزة، حيث أكدت على ضرورة استحثاث استكمال الأشغال في الآجال التعاقدية المتفق عليها مع احترام الشروط والمواصفات الفنية للمشروع.

و أوصت بمضاعفة الجهود المبذولة لبناء وتهيئة المرافق العدلية بالجهة استجابة لانتظارات القضاة وأعوان وزارة العدل وعموم المتقاضين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.

و زارت الوزيرة، بالمناسبة، كلا من محكمة الاستئناف بباجة ومحكمة الناحية بنفزة واطلعت على سير العمل بالمحكمتين وأوصت بالحرص على تيسير الخدمات العدلية للمتقاضين وجميع المتداخلين في مرفق العدالة في الجهة.

و تولت وزيرة العدل، تدشين الإقامة الجديدة للقضاة وأعوان وزارة العدل بمدينة باجة، واطلعت على مختلف مكوناتها وخصائصها المعمارية، موصية بضرورة العناية الدورية بها وحسن استغلالها للحفاظ عليها كمكسب هام للأسرة القضائية بالجهة.

و حضر التدشين، رئيس الديوان ووالي باجة والمشرفون القضائيين بالجهة والمدير العام لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل، وممثلون عن الديوان وعدد من الإطارات القضائية والإدارية عن الإدارة المركزية والمحاكم والإدارة الجهوية للعدل بباجة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



