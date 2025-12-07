Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي

أشرفت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، أمس السبت 6 ديسمبر 2025، على تدشين مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية، وذلك بحضور والية نابل السيدة هناء شوشاني، والمدير العام للديوانة السيد محمد الهادي سافر، إضافة إلى عدد من الإطارات التابعة للإدارة العامة للديوانة.

و تندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفال بالذكرى الـ69 لتونسة الديوانة.

وأكّدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على الدور المحوري الذي تضطلع به فرق الحرس الديواني في مكافحة التهريب بمختلف أشكاله، وخاصة تهريب المخدرات والعملة الأجنبية والبضائع الاستهلاكية غير المطابقة لشروط السلامة الصحية. كما شدّدت على ضرورة دعم هذه الفرق بالإمكانيات اللازمة لتعزيز نجاعتها الميدانية.

و في إطار متابعتها لسير العمل، أدّت السيدة مشكاة سلامة الخالدي زيارة تفقد إلى المكتب الجهوي للديوانة بقرمبالية، حيث اطلعت على ظروف العمل ومستوى تقدم الخدمات الديوانية. وأبرزت الوزيرة أهمية إحكام الرقابة وتسهيل الإجراءات لفائدة جميع المتعاملين مع مصالح الديوانة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

تأتي هذه الزيارات في سياق حرص وزارة المالية على دعم الهياكل الديوانية وتحسين ظروف عمل أعوانها، بما يعزز دور الديوانة في حماية الاقتصاد الوطني

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

349
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

335
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
317
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
300
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
293
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
280
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
256
الأخبار

الجنائية الدولية : محاكمة نتنياهو غيابياً أمر وارد
249
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
245
الأخبار

سيف الدّين الجزيري : “يجب أن نستغلّ الفرصة و نفوز أمام قطر” (فيديو)
239
الأخبار

إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتجاوز 900 قتيل (الإنقاذ)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى