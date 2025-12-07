وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرفت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، أمس السبت 6 ديسمبر 2025، على تدشين مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية، وذلك بحضور والية نابل السيدة هناء شوشاني، والمدير العام للديوانة السيد محمد الهادي سافر، إضافة إلى عدد من الإطارات التابعة للإدارة العامة للديوانة.

و تندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفال بالذكرى الـ69 لتونسة الديوانة.

وأكّدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على الدور المحوري الذي تضطلع به فرق الحرس الديواني في مكافحة التهريب بمختلف أشكاله، وخاصة تهريب المخدرات والعملة الأجنبية والبضائع الاستهلاكية غير المطابقة لشروط السلامة الصحية. كما شدّدت على ضرورة دعم هذه الفرق بالإمكانيات اللازمة لتعزيز نجاعتها الميدانية.

و في إطار متابعتها لسير العمل، أدّت السيدة مشكاة سلامة الخالدي زيارة تفقد إلى المكتب الجهوي للديوانة بقرمبالية، حيث اطلعت على ظروف العمل ومستوى تقدم الخدمات الديوانية. وأبرزت الوزيرة أهمية إحكام الرقابة وتسهيل الإجراءات لفائدة جميع المتعاملين مع مصالح الديوانة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

تأتي هذه الزيارات في سياق حرص وزارة المالية على دعم الهياكل الديوانية وتحسين ظروف عمل أعوانها، بما يعزز دور الديوانة في حماية الاقتصاد الوطني

