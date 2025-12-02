Français
وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]

اعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن كل المقترحات المقدمة من قبل النواب مخالفة للفصل 49 القانون الأساسي للميزانية.

وأوضحت الوزيرة أن الفصل 49 تم خرقه في حين أنه ينص وجوبا على أن أي مقترح يجب أن يرفق بمورد اضافي مضيفة “هناك مساس بالتوازنات العامة للمالية العمومية..ومساس بتوازنات الصناديق..”

واكدت وزيرة المالية أنه اذا إستمرت الأمور على هذه الشاكلة فإن قانون المالية لن يُطّبق موضحة “أنا شرفت بهذه المهة لأكون أهلا لها..أنا مُنفتحة على قبول جميع المقترحات..لكن مخالفة القانون غير ممكنة”.

