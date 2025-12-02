وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن كل المقترحات المقدمة من قبل النواب مخالفة للفصل 49 القانون الأساسي للميزانية.

وأوضحت الوزيرة أن الفصل 49 تم خرقه في حين أنه ينص وجوبا على أن أي مقترح يجب أن يرفق بمورد اضافي مضيفة “هناك مساس بالتوازنات العامة للمالية العمومية..ومساس بتوازنات الصناديق..”

واكدت وزيرة المالية أنه اذا إستمرت الأمور على هذه الشاكلة فإن قانون المالية لن يُطّبق موضحة “أنا شرفت بهذه المهة لأكون أهلا لها..أنا مُنفتحة على قبول جميع المقترحات..لكن مخالفة القانون غير ممكنة”.

