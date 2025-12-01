Français
سياسة

وزيرة المالية : فصل سيارة لكل عائلة غير قابل للتطبيق دون نص ترتيبي (فيديو)

افادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي أن فصل سيارة لكل عائلة غير قابل للتطبيق دون نص ترتيبي موضحة ” هذا النص المقترح غير قابل للتطبيق دون امر يضبط شروطه وهو ما يستدعي اصدار نص ترتيبي”

وفي تعقيبها على مقترح النواب فصلا يتيح للعائلات توريد سيارة قديمة او الحصول عليها من السوق المحلية او شراء سيارة جديدة، “ان التشريع العام لم يمنح المواطن التونسي حق التوريد وان الفصل المقترح مكلف لخزينة الدولة ويحتاج الى نص ترتييي” .

واكدت الوزيرة، بشأن هذا المقترح الذي تقدم به مجموعة من النواب في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، ان ” حق التوريد له قوانينه وشروطه وهي مسالة جوهرية” معتبرة هذا المقترح يطرح عدة اشكاليات على مستوى الالية التي سيتم من خلالها توريد السيارة لفائدة العائلة التونسية وكيفية الاستفادة من الامتياز الجبائي وكذلك طريقة اخراج العملة الصعبة وكيفية الشحن وهل ان الدولة لها الامكانيات لتنظيم العملية” .

وشددت الويزرة على أن ” ان البلاد في حاجة الى المحافظة على العملة الصعبة وانه يتعين على الدولة توجيه هذا الدعم الى قطاع الطاقة والحبوب والتوريد.

يذكر أن مجلس نواب الشعب وافق على منح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 رغم رفض وزارة المالية ادراج هذا المقترح.

