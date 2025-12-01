Français
Anglais
العربية
سياسة

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]

شدّدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة الاثنين 1 ديسمبر، المخصصة لمواصلة النظر في بعض مقترحات النواب ضمن مشروع قانون المالية 2026، إنه تم تقديم عديد المقترحات منها الجيدة.

وأضافت الوزيرة، أن هناك بعض المقترحات التي تم تقديمها ليس مجالها قانون المالية، موضحة أنه بالإمكان صياغة 300 فصل، ولكن عندما لا يكون مجالها قانون المالية أو تصاغ بطريقة غير سليمة فإنه يصعب بعد ذلك تطبيقها وفق قولها.

وتابعت في السياق ذاته، “نحن لسنا حكومة تُعارض مجلس النواب أو مجلس نواب يعارض الحكومة، وإنما نحن يد واحدة وكتلة واحدة وهدفنا اصدار قانون مالية قابل للتطبيق”.

