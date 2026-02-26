وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبلت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي صباح اليوم بمقرّ الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازي (Bill Bazzi)، في لقاء خُصّص لبحث علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

تأكيد على عمق العلاقات التونسية الأمريكية

وشكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع تونس والولايات المتحدة، وأهمية مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

التعاون المالي والفني وآفاق الشراكة

وتناول الطرفان خلال المحادثات أبرز ملامح الشراكة والتعاون المالي والفني القائم بين تونس والولايات المتحدة، مع التشديد على الحرص المشترك على مواصلة العمل من أجل دعم هذه الشراكة وتعزيز نجاعتها.

فرص استثمار جديدة وشراكات واعدة

كما تم التأكيد على أهمية فتح آفاق أوسع لفرص الاستثمار والتعاون، ودفع الشراكات المستقبلية نحو مساحات أكثر رحابة، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والمالية ويدعم فرص التنمية.

