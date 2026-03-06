Français
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: إجراءات صارمة للحد من اعتداءات ملك الدولة (فيديو)

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة حوارية اليوم الجمعة 6 مارس 2026 بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة تعمل على تكثيف جهودها لمكافحة الاعتداءات على ملك الدولة.

وقال الوزير إن هناك خططًا موجهة لردع هذه الاعتداءات، وذلك من خلال زيادة عمليات المراقبة والمعاينة الميدانية وتحفيز الإجراءات القضائية ضد المعتدين.

إقرار مجانية التسجيل العقاري للدولة

وأضاف الهذيلي أن الوزارة تسعى أيضًا إلى إقرار مجانية التسجيل العقاري للدولة، من خلال تخصيص جزء من صندوق دعم الرصيد العقاري لتسجيل عقارات الدولة، مشيرًا إلى أن العقار غير المسجل يعتبر قابلًا للحيازة، وأن أي شخص حاز عقارًا دوليًا لأكثر من 15 سنة يمكن للمحكمة العقارية أن تسجله باسمه، وهو ما اعتبره الوزير “مصيبة” لما له من تأثير على ملكية الدولة.

التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملك العقاري

كما شدد الهذيلي على ضرورة التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عقارات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتجه نحو تنفيذ عقوبات صارمة ضد المعتدين، بما في ذلك إمكانية إصدار قرارات إخلاء إذا تبين أن هناك اعتداء غير قانوني على الملك العقاري للدولة.

الهدف: الحفاظ على ملك الدولة

وفي ختام تصريحاته، أكد الهذيلي أن الوزارة عازمة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عقارات الدولة، في ظل تزايد الاعتداءات عليها، وأن الرقابة المستمرة على هذه الأملاك ستكون أولوية في المرحلة المقبلة.

 

