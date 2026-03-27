وزير البيئة : ابرام صفقة كبرى للقضاء على المصبّات العشوائية [فيديو]

أكد وزير البيئة حبيب عبيد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، أن مصالح وزارة الداخلية أبرمت صفقة كبرى للتدخل في مختلف ولايات الجمهورية، بهدف القضاء على ظاهرة المصبات العشوائية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين منظومة التصرف في النفايات والحد من التلوث البيئي، خاصة في ظل تزايد هذه الظاهرة في عدد من المناطق.

3.3 مليون طن من النفايات سنويًا

وأشار حبيب عبيد إلى أن تونس تنتج سنويًا حوالي 3.3 مليون طن من النفايات، تتولى البلديات جمعها ونقلها باستخدام مختلف آليات التدخل المتاحة.

وأضاف أن هذه الكميات الكبيرة تمثل تحديًا حقيقيًا للسلطات المحلية، ما يستوجب تعزيز الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتحسين خدمات النظافة والتصرف في النفايات.

