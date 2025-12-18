وزير البيئة: تطهير المياه يتصدر أولويات الوزارة بميزانية 2026–2027

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير البيئة، حبيب عبيد، أن نحو 90 بالمائة من ميزانية وزارة البيئة للفترة 2026–2027 سيتم توجيهها إلى مشاريع التطهير، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى الحد من التلوث وتحسين جودة المحيط البيئي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال يوم إعلامي انتظم بولاية بن عروس، خُصص لعرض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إنجاز محطة التطهير جنوب مليان 2، المندرج ضمن البرنامج الرامي إلى تقليص التلوث في البحر الأبيض المتوسط «ديبولماد». وأوضح عبيد أن الوزارة أنهت إعداد مخططها للفترة المقبلة، والذي يقوم على رؤية شاملة لمعالجة التحديات البيئية.

ويتضمن هذا المخطط خمسة محاور رئيسية، تشمل أساسًا التطهير، والتصرف في النفايات ومعالجتها، وتهيئة الشريط الساحلي، إلى جانب إنجاز الحزام الأخضر. ومن المنتظر تعميم هذا المشروع البيئي على سبع ولايات، وهي صفاقس، قابس، القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، والقصرين، بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، والحد من زحف الرمال.

المصدر: وات

