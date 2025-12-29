وزير البيئة حبيب عبيد يُؤدي زيارة عمل إلى ولاية الكاف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يؤدي صباح اليوم الاثنين وزير البيئة، حبيب عبيد، زيارة عمل إلى ولاية الكاف، ستشمل عدداً من المواقع البيئية والمشاريع التنموية بالجهة.

وسيستهل الوزير زيارته بموقع محطة التطهير بتقنيات النباتات المائية بسد ملاق من معتمدية نبر، للاطلاع على سير العمل والتطورات التقنية للمشروع. بعد ذلك، سيتحوّل الوزير إلى معتمدية الدهماني لتفقّد موقع مشروع جمع ونقل النفايات، في إطار متابعة جهود تحسين إدارة المخلفات بالولاية.

كما ستشمل زيارة وزير البيئة محطة التطهير بمعتمدية تاجروين، إضافة إلى محطة التطهير وحديقة “لاقروت – La Grotte” في مدينة الكاف، التي ستكون محط اهتمامه خلال هذه الجولة.

وتهدف هذه الزيارات إلى تقييم تقدم المشاريع البيئية في الجهة وتعزيز جهود المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة لسكان ولاية الكاف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



