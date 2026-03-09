Français
وزير البيئة : مشروع “تانيت” يضم تونس الكبرى،سوسة وصفاقس لتثمين المياه المستعملة لغراسة الزياتين وإنتاج الأعلاف (فيديو)

أكد وزير البيئة الحبيب عبيد، على هامش زيارة عمل أداها اليوم الاثنين إلى ولاية سوسة، أنه تم بالتعاون مع وزارة الفلاحة اقتراح إحداث مشروع جديد يحمل اسم «تانيت» يهدف إلى تثمين المياه المستعملة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يشمل تونس الكبرى وسوسة وصفاقس، ويهدف إلى إعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض فلاحية، خاصة غراسة أشجار الزيتون أو إنتاج الأعلاف، بما يساهم في دعم الموارد المائية وتحسين استغلالها في القطاع الفلاحي.

50 حديقة جديدة بسوسة قبل صائفة 2026

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أنه من المنتظر إحداث 50 حديقة جديدة في ولاية سوسة قبل حلول صائفة 2026، وذلك في إطار مبادرة «الرعاية الخضراء» التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع ولاية سوسة والبلديات، وبمساهمة عدد من الشركات.

وتهدف هذه المبادرة إلى إحداث مساحات خضراء جديدة وتحسين المشهد الحضري داخل المدن، بما يعزز جودة الحياة والبيئة الحضرية.

مفاوضات لتجميل الشريط الساحلي بسوسة

كما كشف وزير البيئة عن مفاوضات جارية مع عدد من اصحاب النزل في إطار مبادرة «الساحل»، بهدف تجميل الشريط الساحلي بولاية سوسة وتحسين جاذبيته البيئية والسياحية.

