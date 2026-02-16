وزير البيئة يطلع على سير عدد من المشاريع بولاية سيدي بوزيد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اطلع اليوم الاثنين وزير البيئة حبيب عبيد لدى زيارته الى ولاية سيدي بوزيد على سير عدد من المشاريع المبرمجة بالجهة و المتعلقة أساسا بالتطهير و النفايات و المساحات الخضراء.

و أشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الى انطلاق اشغال تطهير 9 احياء شعبية وتوسيع الربط بشبكة التطهير بمعتمديتي بئر الحفي والمزونة لفائدة حوالي 4 الاف مسكن جديد و التي تتضمن مد 41 فاصل 6 كلم من القنوات بكلفة 10 ملايين دينار بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

و تطرق الى طلب العروض لتنظيف مصب النفايات المتواجد بولاية سيدي بوزيد بقيمة 1 مليون دينار وأيضا برمجة انجاز 10 مراكز لتجميع وتحويل النفايات ب 10 معتمديات (جلمة وسيدي بوزيد وسيدي علي بن عون والمكناسي واولاد حفوز وسبالة أولاد عسكر ومنزل بوزيان والمزونة وبئر الحفي والرقاب) بعد ان تم مناقشة الموضوع مع السلط الجهوية ونواب الجهة بمجلس الشعب حول إيجاد أماكن لهذه المراكز الى جانب برمجة 3 مناطق خضراء بكلفة 300 ألف دينار (2 خلال سنة 2026 والثالثة خلال سنة 2027) وتركيز تجهيزات حضرية والعاب للأطفال.

كما بين ان عدد المشاريع المتعلقة بولاية سيدي بوزيد بلغت سنة 2025 حوالي 62 مشروع وتم مساعدة المستثمرين في 55 مشروع جديد.

و أشار الى انه تم خلال مخطط التنمية 2026/2030 اقتراح 63 مشروع بكلفة 491 مليون دينار تتضمن انجاز محطات تطهير وتوسعة وصيانة الشبكة واقتناء معدات وتجهيزات وبعث مناطق خضراء.

و أشرف وزير البيئة بمناسبة زيارته الى ولاية سيدي بوزيد على يوم دراسي بمقر الولاية حول التصرف في مادة المرجين كما ناقش خلال جلسة عمل مع نواب جهة برنامج الوزارة في مجال البيئة لمخطط التنمية 2026/2030 قبل ان يقوم بزيارة مصب الفضلات غير المراقب بمدينة سيدي بوزيد حيث أعلن عن تخصيص مبلغ 1 مليون دينار لتنظيفه في انتظار بعث مصب مراقب بالولاية.

و تحول الى معتمدية أولاد حفوز و الرقاب و منزل بوزيان لمعاينة الموقع المقترح لإنجاز محطات تطهير كما تضمن برنامج الزيارة أيضا معاينة إشكالية تصريف المياه بمحطة التطهير بمعتمدية المكناسي.

