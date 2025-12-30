Français
وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)

يشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، صباح اليوم الثلاثاء 30  ديسمبر 2025، على أشغال الندوة الإقليمية لولايات الإقليم الرابع وذلك بأحد النزل بمدينة صفاقس.

وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة سبل تطوير منظومة تصدير زيت الزيتون وتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية، إضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المصدّرين، واستعراض الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير التجارة، في كلمته الافتتاحية، أهمية زيت الزيتون كمنتوج استراتيجي ورافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة تحسين الجودة، ودعم الترويج، وتنويع الأسواق الخارجية بما يضمن مزيدًا من القيمة المضافة للمنتوج التونسي.

واعتبر الوزير أن الله أكرمنا بصابة زيت وفيرة يجب استثمارها مضيفا “وسنستبق العمل للسنة القادمة”.

 

