وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال جلسة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الوزارة قامت بـتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في أغلب الولايات، في إطار دعم التزويد والحدّ من الوسطاء.

وأوضح الوزير أنّ هذه النقاط ستكون إمّا في شكل نقاط ثابتة تُؤمَّن عبر خيام، أو في شكل نقاط بيع متحركة تُنقّل حسب الحاجيات.

وفي السياق ذاته، توجّه سمير عبيد بالشكر إلى جميع المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة، من فلاحين وولاة ومعتمدين وغيرهم من الأطراف المعنية.

