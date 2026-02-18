وزير التجارة : سنطلق تجربة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف توفير الزيت المدعم لمستحقيه خلال شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ان الوزارة ستطلق، خلال شهر رمضان، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بادرة تقوم على توجيه الزيت المدعم لمستحقيه. وسيتم ذلك عبر الاعتماد على قاعدة البيانات، التي تم انجازها خلال جائحة كورونا، بهدف تحديد العائلات المعوزة بعد مراجعتها عن طريق الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي.

و اكد عبيد، الاربعاء، في رده على تساؤلات نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم، خلال جلسة عامة حوارية، أن المخزونات الاستراتيجية لديوان التجارة من بعض المواد، خاصّة، البيض والحليب، كفيلة بتزويد السوق إلى حدود صائفة 2026.

و لفت الى ان أسعار اللحوم التّي تداولها اغلب النواب، نقلا عن غرفة القصابين، “غير دقيق”، مشيرا الى ان شركة اللحوم تبذل جهودا كبيرة من أجل الضغط على الأسعار وتوفير نقاط بيع على ذمّة القصابين داخل الجهات.

و أبرز ان الوزارة قامت بفتح نقطة بيع لشركة اللحوم في الوردية قبل شهر رمضان، كما بادرت الى فتح نقاط في تونس الكبرى، وهي بصدد العمل على فتح مزيد من النقاط الاخرى.

و فيما يخص ارتفاع اسعار الباكورات لفت الى ان التعويل على الذات له “ثمن”، لأن كلفة الانتاج الفلاحي تنعكس على أسعار المنتوجات غير الفصلية، مشيرا الى ان الباكورات هي المزود الاساسي للسوق في المرحلة الحالية وبامكانها ان تكون آلية من اليات دفع التصدير.

و اعتبر ان وزارة التجارة بذلت جهودا، منذ منتصف صائفة 2025، وأعدت برنامجا ترويجيا للعلامة التونسية.

و سيتولى مركز النهوض بالصادرات، في هذا السياق، تنظيم نحو 60 تظاهرة بالخارج دعما للمنتوج التونسي، خاصّة، زيت الزيتون والتمور، كما ستستقبل تونس موردين اجانب للبضاعة التونسية، بالتنسيق مع ممثليات مركز النهوض بالصادرات بالخارج من افريقيا واوروبا، خاصّة، روسيا.

واشار من جهة اخرى الى ان الوزارة تواصل مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة تلك المصدرة لزيت الزيتون والتمور اضافة الى العمل على استكشاف وجهات جديدة في اسيا وامريكا الشمالية والجنوبية وروسيا والصين.

وتطرق وزير التجارة إلى قانون المنافسة ودور مجلس المنافسة، في رده على بعض النواب، مشيرا الى ان المجلس ينظر، حاليا، في نحو 600 قضية، مع الحرص على تطبيق الاحكام الصادرة. وأعلن عن قرب استكمال مشروع تنقيح قانون المنافسة وطرحه على الحكومة في مرحلة أولى قبل عرضه على مجلس النواب.

وبشأن عدم توفر المخابز خاصة بالارياف، اشار الى ان وزارة التجارة، ستقوم بالتنسيق مع الولاة النظر في مسالة مطالب انشاء مخابز لكن في حدود الممكن مع العمل على تلبية الطلبات الاضافية على مادة الخبز، خاصة، في فصل الصيف.

