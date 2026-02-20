وزير التجارة: فرق المراقبة الاقتصادية على كامل الاستعداد للتصدي لكل التجاوزات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم خلال زيارة ميدانية إلى السوق المركزية بالعاصمة على أن فرق المراقبة الاقتصادية متجندة وعلى كامل الاستعداد في كل الأوقات وعلى مدار اليوم للتصدي لكل التجاوزات والممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية مشيرا إلى أهمية دور المواطنين في معاضدة مجهودات الوزارة والانخراط في المحافظة على المقدرة الشرائية من خلال التبليغ عن كل التجاوزات التي يتم رصدها.

و شدّد الوزير على التجار بضرورة احترام الأسعار والمحافظة على استقرارها ومراعاة المقدرة الشرائية فضلا عن المحافظة على صحة المواطن من خلال عرض وبيع منتوجات تستجيب للقواعد الصحية وسلامة المستهلك.

كما تفاعل سمير عبيد مع تشكيات بعض المواطنين التي تركزت حول الارتفاع المفتعل للأسعار لبعض المنتوجات كاللّحوم الحمراء وظاهرة الممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية التي يقوم بها بعض التجار مؤكدين على أن أسعار باقي المنتوجات من خضر وغلال هي أسعار مقبولة وفي المتناول.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



