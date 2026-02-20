Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير التجارة: فرق المراقبة الاقتصادية على كامل الاستعداد للتصدي لكل التجاوزات

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات  سمير عبيد اليوم  خلال زيارة ميدانية إلى السوق المركزية بالعاصمة على أن فرق المراقبة الاقتصادية متجندة وعلى كامل الاستعداد في كل الأوقات وعلى مدار اليوم للتصدي لكل التجاوزات والممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية مشيرا إلى أهمية دور المواطنين في معاضدة مجهودات الوزارة والانخراط في المحافظة على المقدرة الشرائية من خلال التبليغ عن كل التجاوزات التي يتم رصدها.

و شدّد الوزير على التجار بضرورة احترام الأسعار والمحافظة على استقرارها ومراعاة المقدرة الشرائية فضلا عن المحافظة على صحة المواطن من خلال عرض وبيع منتوجات تستجيب للقواعد الصحية وسلامة المستهلك.

كما تفاعل سمير عبيد مع تشكيات بعض المواطنين التي تركزت حول الارتفاع المفتعل للأسعار لبعض المنتوجات كاللّحوم الحمراء وظاهرة الممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية التي يقوم بها بعض التجار مؤكدين على أن أسعار باقي المنتوجات من خضر وغلال هي أسعار مقبولة وفي المتناول.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

256
الأخبار

نجم المنتخب الوطني يتعرّض لحادث مرور

234
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء
224
الأخبار

باجة : 3 طلقات مدفع تُعلن دخول شهر رمضان المعظم [فيديو]
212
أخر الأخبار

الدربالي : مُخطط التنمية 2026-2030 “بديل يقطع مع المركزية”
206
أخر الأخبار

منظّمة الدّفاع عن المستهلك: كميات الزّيت المدعم مازالت محتشمة… ولحم الضأن بلغ 62 دينارا للكلغ [فيديو]
192
الأخبار

فيفا يعلن عن برنامج إنعاش شامل لكرة القدم في فلسطين
191
الأخبار

تونس تعزز حضورها الثقافي في باريس خلال الدورة 19 للجنة اليونسكو
185
الأخبار

تونس: تخصيص 80 مليون دينار لإصلاح أضرار الفيضانات الأخيرة
175
أخر الأخبار

“حشيشة رمضان”: هل هي ظاهرة حقيقية في بداية الصيام أم مجرد مبالغة؟ وكيف نتعامل معها؟ [فيديو]
174
الأخبار

راقي العواني يتوّج بأوّل ألقابه مع نادي إف سي ريغا الليتواني

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى