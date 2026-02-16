وزير التجارة و تنمية الصادرات يشرف على أشغال المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته الأربعين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف، صباح اليوم الاثنين 16 فيفري 2026، وزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد على أشغال المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته الأربعين بحضور أعضاء المجلس ممثّلي الهياكل الوزارية والإدارية والمتدخلين في عمليات التجارة الخارجية.

و قد تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على نتائج الدورة 39 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية واستعراض المحاور التالية :

– نتائج التجارة الخارجية لسنة 2025 وشهر جانفي 2026

– نتائج أعمال الهيئات المنبثقة عن المجلس الوطني للتجارة الخارجية وهي : • الهيئة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية • الهيئة الفنية لمتابعة الواردات • الهيئة الفنية للنهوض ومتابعة الصادرات • الهيئة الفنية للمعارض والتظاهرات – نتائج مراجعة السياسات التجارية لتونس بالمنظمة العالمية للتجارة

– مشاريع دفع التصدير عبر التجارة الإلكترونية

