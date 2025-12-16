Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير التجارة يدعو إلى تنسيق أوسع لمواجهة حدة المنافسة في الأسواق العالمية

وزير التجارة يدعو إلى تنسيق أوسع لمواجهة حدة المنافسة في الأسواق العالمية

شدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، على أن التنافس في الساحة الدولية يشهد تصاعدًا ملحوظًا، ما يفرض اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ضمن منظومة التصدير، بهدف بلوغ الأهداف المرسومة وضمان حضور فعّال لتونس في الأسواق الخارجية.

وجاء ذلك خلال إشرافه على الاجتماع الرابع لـ«فريق تونس للتصدير»، الذي انعقد بمركز النهوض بالصادرات، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس المدير العام لدار المصدر، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة المعنية، فضلاً عن الممثلين التجاريين للمركز.

وأكد الوزير أن العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الأطراف يُعدّ شرطًا أساسيًا لمجابهة حدة المنافسة العالمية، وتحقيق مشاركة تونسية فاعلة تعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد الوطني وتدعم جهود تنمية الصادرات.

 

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

543
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

434
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
365
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
336
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
335
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
333
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
332
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
332
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
310
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
288
أخر الأخبار

باجة: تقدّم موسم جني الرمان والصابة في حدود 12 ألف طن [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى