وزير التجارة يدعو إلى تنسيق أوسع لمواجهة حدة المنافسة في الأسواق العالمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، على أن التنافس في الساحة الدولية يشهد تصاعدًا ملحوظًا، ما يفرض اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ضمن منظومة التصدير، بهدف بلوغ الأهداف المرسومة وضمان حضور فعّال لتونس في الأسواق الخارجية.

وجاء ذلك خلال إشرافه على الاجتماع الرابع لـ«فريق تونس للتصدير»، الذي انعقد بمركز النهوض بالصادرات، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس المدير العام لدار المصدر، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة المعنية، فضلاً عن الممثلين التجاريين للمركز.

وأكد الوزير أن العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الأطراف يُعدّ شرطًا أساسيًا لمجابهة حدة المنافسة العالمية، وتحقيق مشاركة تونسية فاعلة تعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد الوطني وتدعم جهود تنمية الصادرات.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



