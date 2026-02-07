وزير التجارة يشرف على جلسة عمل بنابل لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة استعداد مختلف المصالح والهياكل الجهوية والمحلية لشهر رمضان المعظّم 2026، أشرف وزير التجارة و تنمية الصادرات، صباح اليوم السبت 07 فيفري 2026، بمقر ولاية نابل، رفقة والية الجهة السيدة هناء شوشاني، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة آخر الاستعدادات لهذا الموسم الاستهلاكي الهام.

و أكّد وزير التجارة و تنمية الصادرات، في كلمته الافتتاحية، أن تحدّي شهر رمضان لا يقتصر فقط على ضمان توفر المواد الاستهلاكية، بل يشمل كذلك استقرار الأسعار ونجاعة منظومة المراقبة الاقتصادية، مشدّدًا على وعي الوزارة بانتظارات المواطنين وضرورة الإصغاء إلى مشاغلهم وتقديم التوضيحات اللازمة المتعلقة بالتزويد والأسعار وآليات المراقبة.

و أضاف الوزير أن هناك متابعة يومية وميدانية لمؤشرات التزويد والأسعار بمختلف جهات البلاد، مع التدخل الفوري لتفادي أي إخلالات قد تمس انتظامية السوق.

و في السياق ذاته، أوضح الوزير سمير عبيد أن عمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات يرتكز على محورين أساسيين، يتمثل أولهما في تأمين تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية على مدار السنة، وخاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى على غرار شهر رمضان، الذي يشهد إقبالًا استهلاكيًا مكثفًا، وذلك بالتنسيق مع عديد الوزارات المعنية على غرار وزارات الفلاحة والداخلية والمالية والصحة.

و أشار إلى أن الوزارة تدخلت، استعدادًا لشهر رمضان، على المستويين المركزي والجهوي، لضمان انسيابية المواد الفلاحية والمصنّعة، وتكوين مخزونات تعديلية لبعض المواد الحساسة، مثل مادة البيض، إلى جانب المخزونات الاستراتيجية التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة.

كما أفاد بأن الوزارة ضبطت برنامجًا رقابيًا استباقيًا قبل حلول شهر رمضان، يهدف إلى مكافحة جميع مظاهر الاحتكار والمضاربة وكل ما من شأنه الإخلال بعملية التزويد، إلى جانب إقرار برنامج رقابي خصوصي خلال شهر الصيام، يتمثل في تسيير فرق رقابية مشتركة مع المصالح الأمنية، للتدخل بمسالك الإنتاج والتخزين والنقل، وتركيز خلايا قارة بأسواق الجملة والتفصيل.

أما المحور الثاني والمتعلق بالأسعار، فقد بيّن الوزير أنه تم تسقيف الأسعار القصوى لبعض المنتوجات، وتحديد هوامش الربح، ودعم إحداث نقاط بيع قارة ومتنقلة من المنتج إلى المستهلك، والتي أثبتت نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية.

و أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، في هذا الإطار، على أهمية توعية المستهلك من خلال إعداد برامج تحسيسية خاصة بشهر رمضان، تهدف إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي وتعزيز دور المواطن في الحفاظ على توازن السوق.

و ثمّن الوزير مستوى التنسيق بين مختلف الإدارات الجهوية بولاية نابل، داعيًا إلى مزيد تضافر الجهود ومواصلة التنسيق المحكم بين الهياكل المركزية والإطارات الجهوية، واعتماد مبدأ الاستباقية في معالجة الإشكاليات، بما يضمن انتظامية التزويد وترشيد الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تكريسًا للدور الاجتماعي للدولة.

من جهتها، أكدت والية نابل، السيدة هناء شوشاني، أن ولاية نابل تشهد تتابعًا لعدد من المحطات الهامة، مشيرة إلى أن عمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات متواصل على مدار السنة، وأن حضور ثلّة من الإطارات السامية للوزارة في هذه الجلسة من شأنه الإسهام في تحسين الوضع العام بالجهة، من خلال نقل التجارب الناجحة من بقية الولايات.

كما شهدت الجلسة استعراض استعداد مختلف الإدارات الجهوية لشهر رمضان، لضمان التزويد المنتظم للأسواق بالمنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الفئات الاجتماعية، وتنشيط المدن عبر التظاهرات الثقافية والدينية، إلى جانب تعزيز المراقبة الاقتصادية والصحية للأغذية، وضمان تنقلات المواطنين والتلاميذ، والتوعية الصحية والتحسيس بضرورة التخلي عن العادات الاستهلاكية غير السليمة خلال هذا الشهر.

