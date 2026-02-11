وزير التجارة يلتقي ممثّلين عن المعهد الوطني للمترولوجيا بألمانيا و الوكالة الألمانية للتعاون الفني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تطرق لّقاء جمع،اليوم الاربعاء 11 فيفري 2026، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، بممثّلين عن المعهد الوطني للمترولوجيا بألمانيا والوكالة الألمانية للتعاون الفني، إلى أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين في مجالات المترولوجيا ومراقبة السوق وحماية المستهلك.

و يتنزل اللقاء في إطار برنامج تعاون فني لدعم النهوض بالبنية التحتية للجودة في إفريقيا، ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى وضع سياسة وطنية شاملة تُعنى بالجودة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

و أكد الوزير أن تحسين البنية التحتية للجودة يُعدّ شرطا أساسيا وعاملا محوريا لتسهيل التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، من خلال ضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

كما أبرز أن تطوير منظومة الجودة من شأنه أن يساهم في إزالة الحواجز الفنية أمام التجارة وتقليص آجال وإجراءات المراقبة بما يعزّز ثقة الشركاء الاقتصاديين ويدعم نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق الخارجية.

و في نفس السياق، أفاد عبيد بأن مجال المترولوجيا يندرج ضمن أولويات الوزارة، نظرًا لدوره الاستراتيجي في ضمان دقة القياس وترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية، فضلًا عن حماية المستهلك وضمان سلامة المعاملات الاقتصادية.

و عبّر ممثلو المعهد الوطني للمترولوجيا بألمانيا عن استعدادهم لمساندة المجهودات التونسية المبذولة في مجال المترولوجيا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يعزّز التعاون المؤسسي بين المعهد والوزارة ويدعم مسار تحديث منظومة الجودة.

